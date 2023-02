A Secretaria de Água e Esgoto da Prefeitura de Barra do Piraí informou, em nota no início da tarde deste sábado (dia 25), que, devido as cheias do Rio Paraíba do Sul, o abastecimento de água potável encontra-se comprometido em alguns bairros da cidade.

Segundo o secretário de Água e Esgoto, Wanderson Barbosa, os pontos de captação de água bruta são afetados pelo grande volume de lixos que descem pelo rio. Desta forma, prejudica o bombeamento para diversas Estações de Tratamento (ETA), e, por consequência, a distribuição de água potável não ocorre em sua plenitude.

“A Estação de Tratamento Nelson Carneiro, localizada no bairro Santa Cecília é responsável pela atendimento dos bairros Areal, Boa Sorte, Cantão, parte da Vargem Grande, Maracanã e adjacências. É a mais prejudicada em razão da sua constante paralisação, isto, não apenas pela quantidade de resíduos sólidos no leito do corpo hídrico, mas também pela falta de água para a devida e regular captação”, informa o chefe da pasta.

Wanderson disse que é importante ressaltar que a interrupção do funcionamento da ETA Nelson Carneiro se dá tão somente pela falta de água em seu ponto de captação, pois, sempre que ocorre a cheia do Rio Paraíba do Sul, a elevatória de Santa Cecília deixa de realizar o bombeamento para o Guandú.

“Deste modo, o nível de água fica abaixo do ponto de captação desta ETA. Portanto, todos os equipamentos que compõem as ETAs não apresentam falhas mecânicas ou elétricas. Entretanto, as problemáticas estão relacionadas ao lixos despejados no corpo do rio. Neste sentido, a recomendação é que os usuários economizem água”, recomenda.

Foto: divulgação