A Secretaria de Defesa Civil da Prefeitura de Barra do Piraí decidiu interditar a Ponte Irmãos Di Biasi (Ponte do Royal), na manhã deste sábado (dia 25). Segundo a prefeitura, a ação acontece para garantir a segurança da população em função do aumento das vazões, o que elevou o Rio Paraíba do Sul.

Durante toda a noite de sexta (dia 24) e madrugada de sábado, equipes da secretaria estiveram monitorando as vazões, além de emitindo alertas diretamente nos bairros ribeirinhos.

O governo municipal alerta que população pode obter informações oficiais através dos canais da prefeitura e também através do telefone (24) 2444-5750, já que o número de emergência 199 encontra-se inoperante desde a manhã de sexta.

Foto: divulgação