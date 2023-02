Com base em um trabalho de inteligência, agentes da 107ª DP (Paraíba do Sul) prenderam, na quarta-feira (dia 22), um homem acusado de furto qualificado. Ele foi localizado e detido no bairro do Limoeiro, no município de Paraíba do Sul. Havia contra ele um mandado de prisão.

De acordo com os agentes, o autor analisava a rotina das vítimas, usando esse conhecimento para escalar os muros para adentrar nas casas, de onde subtraía pertences. O criminoso praticou diversos furtos a residências no município de Paraíba do Sul e responde a cerca de 10 inquéritos na 107ª DP. Ainda segundo os policiais, ele causou um prejuízo estimado de R$ 50 mil em bens subtraídos.

Cumpridas as formalidades de praxe, ele foi encaminhado para o sistema prisional.