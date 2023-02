O Rio de Janeiro receberá os governadores de São Paulo, Tarcísio Freitas, de Minas Gerais, Romeu Zema, do Espírito Santo, Renato Casagrande, de Santa Catarina, Jorginho Mello, do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e do Paraná, Ratinho Júnior, para o 7° encontro do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud). O evento tem como anfitrião o governador do Rio, Cláudio Castro, e acontece de 2 a 4 de março, na Fundação Getulio Vargas (FGV), em Botafogo, na Zona Sul carioca.

Durante as conferências, serão discutidos temas como saneamento, reforma tributária e pacto federativo. Ao final do encontro, será apresentada a Carta do Rio de Janeiro, com um conjunto de propostas elaboradas durante o evento para o desenvolvimento de políticas públicas dos estados.

Além dos chefes de Estado e seus secretários, também participam do Cosud o ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha; o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Antonio Anastasia; o senador David Alcolumbre, entre outras autoridades.

Credenciamento

A imprensa deverá se credenciar pelo e-mail comunicacao@cosudrj.com.br até a próxima quarta-feira (1° de março), sendo necessário informar o veículo de comunicação e os nomes dos profissionais, com os respectivos documentos de identificação (RG e CPF). Uma sala de imprensa ficará à disposição dos profissionais.

As conferências do Consórcio de Integração Sul e Sudeste serão transmitidas, ao vivo, pelo canal do Youtube do Governo do Rio de Janeiro.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

Quinta-feira (02/03)



11h – Conferência sobre saneamento

Os caminhos para o acesso universal

Sexta-feira (03/03)

9h30 – Conferência: Reforma Tributária

Construindo a reforma necessária

Sábado (04/03)



9h – Conferência: Pacto Federativo

À luz da Constituição de 1988

11h30 – Apresentação da Carta do Rio de Janeiro pelos governadores dos estados do Sul e Sudeste

*A programação está sujeita a mudanças.

Foto: Divulgação