Policiais militares da 2ª Companhia Independente de Polícia Militar, do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), com base em informações passadas pelo Disque Denúncia, apreenderam na tarde desta sexta-feira (dia 24), na Estrada Velha do Corisco, no Corisco, em Paraty, três tabletes de maconha prensada, que foram jogados em um terreno baldio.

Após receberam a denúncia de que que havia material entorpecente escondido em área de mata, policiais, juntamente com as equipes da supervisão de oficial e seguindo as diretrizes do comandante da 2°CIPM, foram até o local informado e conseguiram localizar três tabletes de maconha prensada, que foram abandonados por traficantes da região.

O material apreendido, foi levado à sede da 167ª DP (Paraty), onde foram tomadas as medidas cabíveis sobre o caso.

Foto: divulgação