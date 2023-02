A Secretaria de Defesa Civil da Prefeitura de Barra do Piraí informou em nota oficial das 15 horas deste domingo (dia 26) que as vazões no rio Paraíba do Sul continuam elevadas em toda a sua extensão.

Visto isso, a população ribeirinha deve permanecer atenta, e, se necessário, pode telefonar para a Defesa Civil de Barra do Piraí por meio do número 2444-5750 ou se comunicar com os outros meios oficiais da prefeitura. Lembrando que, como já foi notificado, o telefone de emergência 199 ainda se encontra fora de operação.

Foto: Reprodução