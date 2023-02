No calor de Bangu, o Volta Redonda goleou os donos da casa por 4 a 0, neste domingo (dia 26), no estádio Moça Bonita, em partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Carioca. Os gols da partida foram marcados pelo artilheiro Lelê, duas vezes, Pedrinho e Berguinho.

Com o resultado, o Voltaço chegou aos 16 pontos e pulou para a terceira colocação da Taça Guanabara.

O JOGO

O Volta Redonda não se intimidou com o calor de 38º em Moça Bonita. A equipe do treinador Rogério Corrêa abriu o placar logo aos 05’. O atacante Lelê recebeu a bola na esquerda, fez uma boa jogada e cruzou rasteiro para Pedrinho desviar para o gol, 1 a 0. O Bangu buscou a reação, mas parou nas defesas do goleiro Vinicius Dias.

Nos minutos finais, o artilheiro do Campeonato Carioca apareceu. Aos 46’, o lateral-direito Wellington Silva cruzou na medida para o camisa 18 cabecear para o gol, 2 a 0. Aos 48’, Lelê recebeu um passe no meio da defesa adversária, driblou o goleiro e marcou o seu 9º gol na competição, 3 a 0.

No segundo tempo, o Volta Redonda administrou o resultado e o técnico Rogério Corrêa fez algumas substituições para manter o ritmo da equipe. Aos 41 minutos, o atacante Berguinho chutou de fora da área e marcou um belo gol pra fechar a goleada, 4 a 0.

O Voltaço retorna aos gramados na próximo sábado (dia 04), contra o Madureira, às 15h30, no estádio Conselheiro Galvão, pela 10ª rodada do Campeonato Carioca.

Foto: Raphael Torres