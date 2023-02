A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda inicia a semana com a oferta de 3.188 vagas de emprego para a população fluminense. Em Volta Redonda há 157 e 57 em Barra Mansa. As oportunidades foram captadas em todo o Estado do Rio pelo Sine – Sistema Nacional de Emprego – e pelo aplicativo Mais Trabalho RJ. A grande maioria está concentrada nos setores de alimentação, bares e restaurantes, serviços administrativos, vendas, comércio, serviços gerais e construção civil.

O Mais Trabalho RJ está oferecendo 2.240 vagas em diferentes municípios do Rio de Janeiro: além de Volta Redonda e Barra Mansa, somente na capital são 1.320 oportunidades e Niterói, 43. Dentre essas vagas, existem 495 com trabalho itinerante e em home office. Pelo aplicativo, os salários variam de R$ 600, para estagiários, a R$ 5.500 (consultor imobiliário, no Rio de Janeiro). De acordo com o Mais Trabalho RJ, 71,9% do total de vagas ofertadas não pedem experiência e 64,2% não exigem escolaridade.

A ferramenta digital disponibiliza também aos fluminenses 30 cursos gratuitos de capacitação, de fácil acesso e com diferentes cargas horárias, para aqueles que desejam melhorar seu currículo e as chances de conseguir o emprego. Esses cursos já somam 3.605 inscritos somente nos dois primeiros meses deste ano.

Já pelo Sine, são 948 oportunidades para as regiões Metropolitana, Norte, Médio Paraíba e Serrana do Estado do Rio. Na capital e Região Metropolitana, há 780 chances, entre as quais 408 são destinadas exclusivamente a pessoas com deficiência (PcD). Para esse público, destacam-se 15 posições para assistente social, no bairro carioca de Bangu, com salários de até R$ 6.500. Também há 40 vagas para auxiliar de limpeza, em Campo Grande e no Centro do Rio, com exigência de Ensino Fundamental completo. Existem ainda boas opções para ampla concorrência, tais como 46 para teleoperador ativo, no bairro da Penha, com Ensino Médio completo. Existem, ainda, 20 vagas para fiscal de prevenção de perdas.

Na Região Norte, foram captadas 11 oportunidades para as cidades de Campos dos Goytacazes, São João da Barra e Macaé, todas destinadas a pessoas com deficiência.

No Médio Paraíba, são disponibilizadas 53 vagas para diferentes funções, incluindo uma para químico, com exigência de Ensino Superior completo, com salário de até R$ 3.900 e uma para médico do trabalho, em Volta Redonda, sem salário informado. As 104 oportunidades na Região Serrana são todas para Teresópolis, com destaque de 10 para auxiliar de linha de produção, sem qualificação exigida, cinco para carregador de caminhão e outras cinco para pedreiro.

De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Trabalho e Renda, o setor de Comércio é responsável por 78,5% das 948 oportunidades oferecidas pelo Sine, seguido por Serviços, com 18,6%. Quanto à escolaridade, 48,7% das oportunidades exigem Ensino Médio completo. Em relação aos salários oferecidos, 45,4% das vagas oferecem um salário mínimo (R$ 1.302) e 43,9%, até dois salários.

A Secretaria de Trabalho e Renda lembra que a compatibilização da vaga com os candidatos é feita por meio dos respectivos sistemas (Sine e aplicativo Mais Trabalho RJ), que realizam uma análise entre o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Por isso, é importante manter cadastro e currículos atualizados. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, no caso do Sine, é necessário ir a uma unidade do Sistema Nacional de Emprego levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/Pasep/NIT/NIS e CPF.



Para consultar o endereço das unidades Sine e os detalhes de todas as vagas oferecidas, basta acessar o Painel Interativo de Vagas da Setrab, disponível no site http://www.trabalho.rj.gov.br/.