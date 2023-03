A Secretaria de Assistência Social de Valença apresentou na quarta (dia 28), um ônibus zero Km para ser utilizado no transporte dos alunos da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) do município.

O veículo adaptado, para uso exclusivo da instituição, tem capacidade para 22 passageiros, e conta com ar condicionado, plataforma elevatória para embarque e desembarque de passageiros com mobilidade reduzida, poltrona do motorista com deslocamento lateral e saída de emergência conforme legislação vigente.

A demanda era um desejo antigo da Apae e foi solicitada ainda em 2020, pelo então vereador, Rafael Tavares, que hoje ocupa o cargo de secretário de Assistência Social de Valença. Através de uma solicitação de emenda ao senador, Romário, o veículo ao custo de R$ 275 mil, foi entregue na instituição e já está à disposição para atender a rota no município.

“O sonho da Apae de Valença, que também virou sonho nosso, enfim se tornou realidade. Tenho certeza de que será uma ferramenta importantíssima não só para a instituição, mas também para os alunos, suas famílias e os profissionais envolvidos em um trabalho tão importante na cidade. Fico feliz de fazer parte deste momento, foi uma luta muito grande que iniciei ainda no legislativo e hoje, como secretário, pude finalizar. Agradeço ao senador Romário por atender nosso pedido, ao prefeito Fernandinho Graça, por acreditar no trabalho e a minha amiga Neuza Maria Figueira, representante da Apae, que sempre confiou em nossa capacidade de gestão”, afirmou Rafael Tavares.

O senador Romário também destacou a importância da entrega do ônibus adaptado.

“Sou um grande fã e apoiador do incrível trabalho realizado por todas as APAEs do Brasil. Essa entrega é o resultado do meu compromisso em ouvir a população e enviar recursos para as áreas que mais precisam. O professor Rafael é meu parceiro e é uma alegria muito grande ver esse sonho da APAE Valença se tornar realidade”, afirmou Romário.

Foto: Divulgação