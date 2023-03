Policiais militares do 28º BPM (Volta Redonda), do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), prenderam, na noite dessa terça-feira (dia 28), na Rua Fortaleza, no bairro Getúlio Vargas, em Barra Mansa, um homem de 31 anos foragido da Justiça.

Equipe do serviço reservado, juntamente com Grupamento de Ações Táticas (GAT I), após receberam o teor da denúncia e, em diligência no endereço relatado, conseguiram localizar e prender o criminoso. Contra ele, havia Mandado de Prisão pelo crime de tráfico de drogas, associação para a produção e tráfico e condutas afins e aumento de pena por tráfico ilícito de drogas.

Na ação, foram apreendidos dois veículos. Logo após a prisão do criminoso, duas mulheres se apresentaram como sendo proprietárias dos veículos Fiat Argos e Nissan Kicks. Entretanto, foi verificado junto ao sistema da Polícia, que os dois veículos eram produtos de roubo.

Sendo assim todos foram conduzidos à 90ª DP (Barra Mansa) para registro de ocorrência onde o foragido permaneceu preso em cumprimento ao mandado de prisão e as duas mulheres foram autuadas pelo crime de receptação, sendo estipulada fiança de cinco salários mínimos para cada uma delas.

A PM informou que o foragido chegou a ser preso em 2017, por suspeita de envolvimento na morte do policial militar Eleonardo Silva Felix, o Léo, de 31 anos, quando um posto de combustível, na Avenida Presidente Kennedy, próximo à Vila Delgado, no bairro Ano Bom, foi roubado e o policial tentou impedir o crime e acabou levando um tiro na cabeça.

Foto: PM