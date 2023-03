O Centro Universitário de Volta Redonda – UniFOA tem nova reitora a partir desta quarta-feira, 1º de março. Com o pedido de exoneração da doutora Úrsula Fraga, quem assume o cargo é a doutora Ivanete Oliveira, que já atua como professora e procuradora Educacional Institucional (PEI).

Conforme Portaria Nº. 019/23 divulgada na terça-feira (dia 28) pela instituição, a saída de Úrsula da Reitoria – em que esteve à frente desde 10 de junho de 2020 – se deve pela convocação da mesma em um concurso público estadual do Paraná.

Com vasta experiência na área do ensino superior, a nova reitora, Ivanete, é reconhecida pelo cenário nacional e tem longa trajetória profissional no Centro Universitário de Volta Redonda, onde atua há 24 anos. Ela acredita no trabalho em conjunto para projetar o UniFOA cada vez mais no cenário nacional e até mesmo internacional.

“Uma constatação que a gente tem é que o UniFOA vem se modernizando e expandindo. Então, pensar em uma proposta para essa nova Reitoria é pensar, também, que precisamos, de forma coletiva, melhorar cada vez mais os indicadores. E, claro, buscando eficiência na aplicação dos recursos dentro da nossa instituição”, destaca.

Além da docência, Ivanete ocupou outros cargos de gestão acadêmica que fortalecem a aptidão para ocupar a função de reitora. Doutora em Políticas Públicas, ela se define como “defensora fervorosa de uma educação de qualidade” e visualiza dois principais fatores fundamentais para a melhoria dos indicadores:

“O primeiro deles é que a formação dos nossos estudantes tem que ser subsidiada por práticas acadêmicas de excelência. Capazes de promover o desenvolvimento da ciência e também de impactar positivamente a sociedade. O outro vetor é a valorização do professor como principal responsável pelo processo educativo. O professor tem que estar à frente de tudo isso”, defende.

Ao longo do mês de março, acontecerá o processo de transição de gestão da Reitoria, com dedicação e apoio de Úrsula, que após esse período dedicará sua carga horária integral à livre docência no UniFOA, por meio de ensino a distância.