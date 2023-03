Um capitão da Polícia Militar foi morto a tiros na manhã desta quinta-feira (dia 2), durante confronto com criminosos do Morro da Glória, no Centro de Angra dos Reis. Carlos Alberto Alves, de 42 anos, que comandava a Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Camorim, foi atingido com pelo menos um tiro de fuzil na perna. O projétil atingiu a artéria femoral, provocando intenso sangramento.

O capitão chegou a ser socorrido no Hospital da Japuíba, mas não resistiu a perda de sangue. De acordo com a PM, Carlos Alberto participava de uma ação que tinha como objetivo retirar câmeras de monitoramento instaladas pelo tráfico no Morro da Glória.

O oficial estava desde 2002 na corporação. Ele deixa dois filhos e esposa. Ainda não há informação sobre o horário e local do sepultamento.

Este é o segundo PM morto em Angra nos últimos dias. Na noite de sábado, o cabo Fernando Figueira Machado, 34 anos, do 33º BPM foi baleado durante um confronto na localidade conhecida como Casinhas do Bracuí. O agente foi atingido na cabeça.

