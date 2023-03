O Governo do Rio, por meio da Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro (Funarj), abriu dois editais culturais que distribuirão mais de R$ 500 mil em prêmios. O objetivo é divulgar os melhores projetos de todo o território do estado do Rio de Janeiro. As inscrições estarão disponíveis até março no site funarj.rj.gov.br.

O primeiro edital é o ‘Prêmio Funarj de Música Ao Vivo 2023’, que recebe inscrições até o dia 12/03. Nele, serão selecionados 60 projetos de música ao vivo, de quaisquer gêneros musicais, de grupos, companhias ou artistas independentes que sejam do Rio de Janeiro ou que desenvolvam, comprovadamente, ações e/ou projetos culturais no território fluminense há pelo menos um ano.

O valor da premiação para cada projeto contemplado é de R$ 5.500. Como contrapartida, o selecionado deverá realizar uma apresentação em um dos teatros da Funarj: Teatro Armando Gonzaga (em Marechal Hermes), Teatro Mário Lago (Vila Kennedy), Teatro Arthur Azevedo (Campo Grande) ou Teatro Laura Alvim (Ipanema).

“É dever do Estado dar ferramentas e oportunidades para a população estimular e mostrar suas habilidades. Seguimos o nosso compromisso de investir na cultura, mas precisamos da participação de todos. Com certeza você deve conhecer alguém que se encaixe em um dos editais. Incentive seus amigos e vizinhos a participarem. A Cultura é de todos e para todos”, defende o governador Cláudio Castro.

Outra ação de fomento cultural é o ‘Edital Ondas da Cultura 2023’, com inscrições abertas até 15/03. A iniciativa vai selecionar 60 vídeos de performances artísticas, entre 10 e 20 minutos, a serem exibidos no canal da Funarj no YouTube durante todo o ano de 2023, prazo que pode ser estendido. As categorias serão divididas em: Artes Cênicas, Música, Solo Musical e Dança. Cada proponente selecionado receberá um prêmio de acordo com a sua categoria, que pode ser de R$ 2 mil ou R$ 3.500.

Para o presidente da Funarj, Jackson Emerick, essa é uma oportunidade para todos os artistas que residem no território fluminense.

“Esses editais são um sucesso. A demanda é sempre maior e tentamos, a cada ano, ampliar o número de contemplados. No caso do ‘Música Ao Vivo’, por exemplo, em 2022 eram 40 contemplados, esse ano aumentamos para 60. Apesar de querermos aprovar todos os talentos, a ideia é tentar alcançar o maior número possível de artistas”, destaca.

Divulgação/ Funarj