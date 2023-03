A Polícia Rodoviária Federal recuperou, na segunda-feira (dia 6), uma motocicleta que teria sido tomada por criminosos, durante uma tentativa de golpe, em Resende. O veículo estava sendo transportado na carroceria de uma caminhonete, abordada na altura do km 336 da Dutra, em Engenheiro Passos.

Segundo a PRF, os agentes receberam a informação de que um indivíduo de Barra Mansa teria sido vítima de um golpe, tendo sido levada sua motocicleta Yamaha. Foi por volta das 16 horas que a equipe Delta da 7ª DEL PRF abordou a caminhonete com placas de Campos do Jordão, transportando a referida motocicleta. O veículo era conduzido por um homem, de 30 anos, e tinha como passageira uma mulher, de 29.

Ao mesmo tempo, na 90ª DP (Barra Mansa), o proprietário informou que havia anunciado a venda da motocicleta na internet, tendo uma pessoa feito contato interessado na compra, mas enviou outro indivíduo para buscar o veículo. De acordo com ele, antes de fecharem efetivamente o negócio, a motocicleta havia sido colocada na carroceria da caminhonete e o condutor acelerou sem dar qualquer satisfação e sem pegar a chave do veículo, fugindo do local. Neste momento, o vendedor percebeu que havia sido vítima de um golpe e, rapidamente, alertou a polícia, conseguindo a recuperação do veículo.

Foto: Divulgação PRF