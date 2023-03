O Volta Redonda empatou em 3 a 3 com o Boavista na noite de quarta-feira (dia 8), no Alcyr Resende, em Bacaxá, e garantiu a classificação para a semifinal do Campeonato Carioca. Luizinho, Bruno Barra e Luciano Naninho fizeram os gols do Voltaço, enquanto Peu e Kevem, duas vezes, marcaram para a equipe adversária.

Com o resultado, o time de Volta Redonda chegou aos 20 pontos, em terceiro lugar. Já o Verdão terminou com seis pontos, em penúltimo, mas escapou do rebaixamento.

Foto: Divulgação