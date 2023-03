O Resende foi derrotado por 2 a 0 pelo Audax Angra na noite desta quarta-feira, dia 8, no estádio Luso Brasileiro, pela 11° rodada do Campeonato Carioca. Emerson Urso e Higor Leite marcaram os gols do jogo.

Com o resultado, o Alvinegro termina o Estadual na 12° posição e terá que disputar a Série A2 no segundo semestre de 2023.

Antes, o Gigante do Vale terá a Série D do Campeonato Brasileiro, com estreia dia diante do Vitória-ES, entre os dias 5 e 7 de maio, fora de casa.

O jogo

O Resende iniciou pressionando e, antes dos cinco minutos, finalizou duas vezes. Na primeira, o capitão Dener cabeceou com perigo após cruzamento de Giovani. Já na segunda, Giovani tabelou com Medina e bateu rasteiro para boa defesa do goleiro adversário.

Já o Audax tentava sair da pressão alvinegra, mas não teve sucesso durante o primeiro tempo. Com isso, o Gigante do Vale ocupou o campo ofensivo e, por muito pouco, não abriu o placar aos 42 minutos. Balotelli recebeu em velocidade, invadiu a área e bateu na saída de Leandro, que fez a defesa. No rebote, Igor Bolt finalizou e a bola acertou a rede pelo lado de fora.

Na volta do intervalo, o Audax assustou em um chute da entrada de Emerson Urso, que Jefferson Luís se esticou todo para espalmar para a linha de fundo.

O Resende ficou com um jogador a menos aos 17 minutos, quando o zagueiro Hiago Cena recebeu o segundo amarelo e foi expulso. Com um a mais, os visitantes abriram o placar aos 31 minutos, com Emerson Urso, e ampliou o marcador aos 37, com Higor Leite, dando números finais ao confronto.

Campeonato Carioca 2023 – 11° rodada

Resende 0x2 Audax Angra

(08/03/23 – estádio Luso Brasileiro – 21h10h)

Resende: Jefferson Luis; Medina (Wallace), Hiago, Rayne e Kaique; Khevin Fraga, Dener (Léo Pedro), Giovani (Zizu) e Igor Bolt; Balloteli (Stefano) e Bismarck (Léo Itaperuna) Técnico: Sandro Sargentim.

Gol: Emerson Urso e Higor Leite

Cartão amarelo: Kaique, Dener e Khevin Fraga (RES); Romarinho, Levi e Pablo Thomaz (AUD)

Cartão vermelho: Hiago

Foto: André Moreira