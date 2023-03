A Polícia Militar ganhou um reforço nesta sexta-feira (dia 10). Uma turma de 314 novos policiais se formou no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP), em Sulacap. A primeira cerimônia de formatura de 2023 faz parte do processo de recomposição do efetivo da Corporação promovido pela gestão do governador Cláudio Castro, que participou do evento.

Na próxima sexta-feira (dia 17) será feita a cerimônia de formatura de uma nova turma de 250 soldados. Na gestão Castro foram investidos mais de R$ 700 milhões para proporcionar maior dignidade aos profissionais das forças de segurança.

“Estamos fazendo investimentos recordes na Polícia Militar do Rio de Janeiro com novos equipamentos, viaturas, reforma de batalhões para que o nosso policial tenha uma jornada digna durante seu dia de trabalho. Este é um caminho para melhorar cada vez mais a segurança para os cidadãos do nosso estado”, afirmou o governador Cláudio Castro.

A Secretaria de Estado de Polícia Militar aponta que além da formação teórica e prática oferecida pelos instrutores do CFAP, os novos policiais dessas duas turmas já estão habilitados para atuar em dois programas específicos de polícia de proximidade: Patrulha Escolar e Bairro Seguro.

O Secretário Estadual de Polícia Militar, coronel Luiz Henrique Marinho Pires, destacou os os investimentos técnicos realizados, como a operação de cerca de 9 mil câmeras portáteis nos 39 batalhões de área.

“Hoje o CFAP está em condições de receber quatro turmas ao mesmo tempo, num total de 1.760 alunos. Estamos construindo uma nova companhia para ampliar essa capacidade e realizarmos ainda esse ano um novo concurso para selecionar mais 2 mil candidatos”, acrescentou o Secretário Estadual de Polícia Militar Coronel Luiz Henrique Marinho Pires.

Investimentos na segurança pública

O uso de bodycams (câmeras corporais) é a maior licitação desse tipo de equipamento já feita no país. Além disso, o Governo do Rio está construindo o maior complexo de treinamento tático de tropas especiais e convencionais do Brasil. A unidade ocupa uma área de 200 mil m² em Ramos, na Zona Norte do Rio.

Também são feitos investimentos de R$ 167 milhões em obras de infraestrutura como reformas de 44 unidades operacionais; aquisição de novos veículos operacionais e aquisição de 33 mil pistolas Bereta e 20 mil coletes balísticos.

Entre as iniciativas de destaque e inovação da Secretaria da Polícia Militar, foi lançado, em outubro de 2022, o aplicativo Rede Mulher para socorrer vítimas de violência. A ferramenta pode ser baixada gratuitamente no celular. O aplicativo tem um botão de emergência que permite contato eletrônico com o 190.

Foto: Rafael Campos