A Defesa Civil de Volta Redonda atualizou os dados relativos às chuvas de sexta-feira (dia 10). De acordo com o órgão municipal, em 24 horas a cidade recebeu precipitação de 97.6 mm.

Neste sábado (dia 11), o acumulado está em 25 mm, em volumes calculados até às 10h45. E, de acordo com o governo municipal, há previsão de mais chuvas fortes neste sábado e também no domingo. “A Defesa Civil se manterá em alerta máximo, recomendando que as pessoas evitem – sempre que possível – deslocamentos durante períodos chuvosos”.

O Rio Paraiba está com 1.92 metro acima do nível normal, mas sem influência da Represa do Funil, sendo basicamente uma alta pela chuva que caiu nas cabeceiras dos afluentes.

Equipes de manutenção viraram a madrugada e seguem trabalhando nesta manhã

As equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura estão nas ruas de Volta Redonda desde o meio da noite de sexta-feira (dia 10), para amenizar os estragos da chuva que caiu na cidade.

Os servidores vararam a madrugada na limpeza dos locais mais atingidos e um novo contingente assumiu o trabalho pela manhã deste sábado (dia 11).

A Secretaria fixou 11 pontos principais para limpeza de ralos e bueiros, que ontem receberam uma carga pesada de sedimentos, junto com a água da chuva e da cheia de córregos. O trabalho é feito rotineiramente, mas será intensificado diante da previsão de novas chuvas. O serviço vai ser feito em áreas como Santa Cruz, Água Limpa, Siderlândia e Retiro, entre outros.

Além disso, 53 ruas de diversos bairros da cidade receberão equipes da operação tapa-buracos. O trabalho está previsto no Retiro, São Luiz, Vila Rica e outros pontos mais prejudicado.

“A chuva não dá uma trégua, mas nós também não paramos de trabalhar um só dia. Desde novembro que estamos sendo castigados com chuvas quase diárias e se não fosse o trabalho de manutenção, tenham certeza que a situação seria ainda pior. Viramos a madrugada e já estamos cedo nas ruas de novo. A previsão é de chuva mais tarde, então temos um curto tempo”, afirmou a secretária municipal de Infraestrutura, Poliana Moreira.

Outra frente de trabalho vai atuar em 12 pontos da cidade com roçada e também na retirada de galhos. A retirada de entulho também se dará em 12 pontos da cidade.

Foto: Reprodução da internet