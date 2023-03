Policiais militares do 10º BPM (Barra do Piraí), do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), após informações repassadas pelo Disque Denúncia, aprenderam, na segunda-feira (dia 13), no bairro Califórnia da Barra, em Barra do Piraí, material entorpecente que estava escondido em uma obra.

Após receberam a informação sobre movimentação em uma obra, os policiais foram até o local e conseguiram localizar e apreender 50 pinos de cocaína, 10 pedras de crack, 3 rádios transmissores e 2 bases de rádio, deixado por traficantes da localidade.

Todo material aprendido foi levado para a sede da 88º DP (Barra do Piraí), onde foram tomadas as medidas cabíveis sobre o material arrecadado.

Foto: divulgação PM