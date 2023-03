A Prefeitura de Pinheiral, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está com vagas abertas para as aulas de ballet, que acontecem nos turnos da manhã e da tarde, durante todo o ano e são realizadas nas Academias de Saúde dos bairros Centro e Três Poços.

Para realizar a inscrição, os responsáveis devem comparecer nas Secretarias da Academia da Saúde de interesse para a realização da matrícula. Sendo a Academia do Centro, localizada na Rua Helena Corrêa de Miranda, número 1000 e de Três Poços, no Beco Arenita Sebastiana, número 3725. Para mais informações, entre em contato com a Academia da Saúde pelo telefone 3356-6339.

No ato da inscrição, deve-se apresentar os seguintes documentos: Atestado médico, cópias do RG da criança e do responsável, cartão do SUS e do comprovante de residência.

Para a Coordenadora da Academia da Saúde Pricilla Careli, as aulas proporcionam aos alunos uma maneira de praticarem atividade física.

“As aulas de ballet da Academia da Saúde são uma excelente opção de atividade física para as crianças do município, e o melhor é que são gratuitas”, frisou.

Imagem ilustrativa