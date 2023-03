A Prefeitura de Volta Redonda informa que neste fim de semana, dias 18 e 19 de março, um trecho da Avenida Sávio Cota de Almeida Gama, no bairro Niterói, será interditado para a conclusão da obra de construção da nova rede de abastecimento de água da Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes, a Beira-Rio.

De acordo com o Saae-VR (Serviço Autônomo de Água e Esgoto), a interdição acontecerá em um trecho de aproximadamente 200 metros, localizado entre o Trevo da Voldac e a Rua Otávio Júnior. A obra está sendo realizada no sábado, a partir das 13h, e domingo para minimizar o impacto no trânsito, e seguirá pelos próximos fins de semana.

Agentes da Guarda Municipal (GMVR) estarão em locais estratégicos orientando os motoristas. Faixas de sinalização também estão sendo instaladas pela Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU) para que os motoristas possam seguir por caminhos alternativos.

A circulação de ônibus e automóveis no sentido Retiro será desviado para a Rua Marina Godoy Barreira Cravo, no bairro Voldac. Com isso, o sentido da Rua Otávio Júnior será invertido para que os motoristas consigam acessar a Avenida Sávio Cota de Almeida Gama. Já o fluxo no sentido Aterrado será desviado para a Rua Santa Júlia, seguida da Rua São Felipe.

Secom/PMVR