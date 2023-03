O taxista Manoel Alves da Silva, de 67 anos, está internado na Santa Casa de Misericórdia, em Barra Mansa, há cerca de um mês, devido a uma Erisipela. A doença, segundo o Ministério da Saúde, é um processo infeccioso da pele, que pode atingir a gordura do tecido celular, causado por uma bactéria que se propaga pelos vasos linfáticos. Pode ocorrer em pessoas de qualquer idade, mas é mais comum nos diabéticos, como é o caso de Manoel.

De acordo com a esposa, Andreia Cristina Aguiar, por conta do machucado, o taxista precisou consumir grande quantidade de antibiótico para eliminar a bactéria, o que causou a paralisação de dois rins, fazendo com que ele necessite de hemodiálise todos os dias.

“Segundo os médicos, está difícil de combater. Na semana que vem, ele fará um procedimento para tirá-lo da intubação”, conta a mulher de Manoel, que se encontra desacordado.

Ainda segundo Andreia, sem o marido trabalhando e com as despesas para visitá-lo diariamente no hospital, o orçamento da família está prejudicado, com os gastos de alimentação, transporte, aluguel e demais contas. Por conta disso, ela pede ajuda aos amigos e conhecidos para passar por essa fase crítica.

Quem quiser contribuir com qualquer quantia podem fazer um Pix, por meio do número de telefone (24) 99954-8355 (Andreia Cristina Aguiar – Banco Inter).

Foto: arquivo pessoal