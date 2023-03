Avassalador! O Fluminense venceu o Volta Redonda por 7 a 0 na partida de volta das semifinais do Campeonato Carioca e está na grande final da competição. Após o revés por 2 a 1 no Raulino de Oliveira, o triunfo deste sábado (dia 18) no Maracanã foi convincente e mais do que suficiente para garantir a vaga, fechando o placar agregado em 8 a 2.

Empurrado por mais de 46 mil torcedores, o Tricolor foi envolvente do início ao fim do jogo. Com velocidade na troca de passes, a equipe chegou ao ataque constantemente, com qualidade e precisão, o que resultou nos sete gols marcados. Germán Cano marcou quatro vezes, Alexsander marcou pela primeira vez no profissional e Samuel Xavier e Martinelli fecharam o placar.

Sob comando de Fernando Diniz, a equipe volta a campo para o primeiro jogo da final da competição. Data e adversário ainda serão definidos.

Primeiro tempo

Buscando o ataque desde o apito inicial, o Fluminense abriu o placar logo em seu primeiro lance de perigo, aos 3 minutos. Pela esquerda, Keno fez bela jogada individual e achou Samuel Xavier na área. O lateral bateu rasteiro no canto, tirando do goleiro e estufando a rede.



O início avassalador não parou por aí. Aos 7, Cano fez o L e aumentou a vantagem. No lance, Arias cobrou falta para a área e Nino cabeceou no canto, obrigando o goleiro a espalmar. No rebote, o artilheiro não perdoou.

A equipe seguiu controlando a partida no campo de ataque e voltou a assustar aos 19 minutos, quando Keno lançou a bola na área e Arias raspou de cabeça pela linha de fundo. Dois minutos depois, Keno voltou a aparecer pela esquerda.

O atacante passou pelo adversário e tocou para Cano, que mandou uma bomba, mas a defesa fez o corte.

O terceiro gol saiu aos 23 minutos, quando Ganso quebrou as linhas com um passe espetacular e deixou Alexsander na direção do gol. Da entrada da área, o lateral bateu forte sem chances para o goleiro. Aos 33, a vantagem quase aumentou quando Cano cruzou para a área e o defensor adversário mandou contra o próprio gol, mas o goleiro conseguiu fazer a defesa.



Aos 36, Arias limpou o adversário e tentou o chute colocado, mas mandou para fora. Após troca de passes envolventes, Arias cruzou e Martinelli, de cabeça, fez o quarto gol aos 39. No tempo extra, Cano recebeu passe de Nino e bateu no cantinho, marcando o quinto gol do Tricolor para festa da torcida.

Segundo tempo

O Fluminense voltou para o segundo tempo no mesmo ritmo do primeiro: veloz, envolvente e buscando o gol a todo momento. Antes dos 15 minutos, duas bolas já haviam parado na trave. Aos 13, após receber de Arias, Martinelli mandou para a área e a defesa adversária mandou contra a própria trave.



No lance seguinte, foi a vez de Samuel Xavier fazer a trave tremer com uma bomba, após bate e rebate na área. Aos 15, Arias sofreu pênalti, convertido por Cano aos 18. Na cobrança, o argentino chutou no cantinho direito do goleiro, fazendo seu terceiro gol na partida, o sexto do Time de Guerreiros.

Mesmo com o placar, a pressão tricolor se manteve. Aos 24 minutos, Keno limpou dois marcadores, arriscou de fora da área e mandou por cima. Aos 27, Arias cruzou, Cano desviou de cabeça e Keno parou no travessão.



Três minutos depois, André mandou uma pancada, mas o goleiro fez boa defesa. Aos 31, Arias arrancou pela esquerda, cortou para o meio e bateu para defesa do goleiro.

Imparável, Germán Cano fez o sétimo gol da equipe aos 40 minutos. Em contra-ataque, Keno arrancou pela esquerda e tocou para o argentino, que girou e bateu no canto, fechando o placar.

Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense F.C.