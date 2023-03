Na manhã desta quinta-feira (dia 23), numa ação simultânea em três municípios do Sul Fluminense do Estado para fiscalizar o transporte de passageiros, agentes do Detro-RJ autuaram e rebocaram três veículos que realizavam viagens remuneradas sem autorização da autarquia.

No município de Resende, uma van foi multada após circular com passageiros fora dos aplicativos permitidos, fazendo serviço de fretamento sem registro no Detro-RJ.

Em Barra Mansa, um carro particular que fazia a linha Vila Maria x Barra Mansa, cobrando passagens de R$ 4,00 foi autuado. Já em Volta Redonda, o motorista de outro carro particular realizava o serviço de transporte intermunicipal sem permissão entre o município e Angra dos Reis cobrando uma tarifa de R$ 35,00.

No total, mais 37 veículos foram fiscalizados nessa ação da região e os que receberam autuações foram levados diretamente para o pátio legal do Detro-RJ.