Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.576 da Mega-Sena sorteado na noite dessa quarta-feira (dia 22), em São Paulo. Com isso, o prêmio acumulou pela sexta vez consecutiva e poderá pagar R$ 63 milhões no próximo sorteio, que acontece no sábado (dia 25).

Os números sorteados foram: 29 – 32 – 33 – 35 – 38 – 43.

Cento e onze apostas chegaram bem perto e acertaram cinco dezenas, levando, cada uma delas, um prêmio de R$ 44.581,85. Os 7.105 acertadores de quatro dezenas vão receber R$ 994,99 cada.

As apostas para o concurso 2.577 podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em qualquer casa lotérica do país, pela internet ou pelo app Loterias Caixa, disponível nas plataformas iOS e Android. O volante, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.

Foto: Agência Brasil