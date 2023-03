A Polícia Militar está realizando, nesta sexta-feira (dia 24), uma operação contra o tráfico de drogas e para apreensão de armas em Volta Redonda e Barra Mansa. A ação se concentra nos bairros Dom Bosco, em Volta Redonda (estendida ao distrito da Califórnia, em Barra do Piraí), e na Vila Delgado, no Ano Bom, em Barra Mansa. A operação, liderada pelo 28º BPM (Batalhão de Polícia Militar, sediado em Volta Redonda), conta com o apoio dos batalhões de Barra do Piraí (10º BPM), Angra dos Reis (33º) e Resende (37º).

Com informações do Foco Regional