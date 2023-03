Em março, a Prefeitura de Vassouras, através da Secretaria de Urbanismo e Patrimônio Histórico (SMUPH), assinou o Acordo de Cooperação Técnica com o Instituto Niemeyer de Políticas Urbanas, Científicas e Cultural que prevê, entre outros pontos, assessorar e prestar serviços ao município de acordo com as suas demandas.

O documento foi assinado durante o VII Encontro MICA, no Rio de Janeiro, pelo secretário municipal de Urbanismo e Patrimônio Histórico, Geovani Dornelas e pelos representantes do Instituto, o diretor executivo Leandro Comyn e Denise Vogel, diretora de Meio Ambiente e Urbanismo.

Segundo a Secretaria de Urbanismo e Patrimônio Histórico, a Prefeitura de Vassouras tem grandes projetos em caixa, mas que aguardam recursos para serem executados. A parceria com o Instituto Niemeyer abre possibilidades, em diferentes vertentes, entre elas a captação de recursos que devem ser utilizados para tirar esses projetos do papel e também para a elaboração de novos empreendimentos para a cidade.

O secretário municipal explicou ainda que entre esses projetos está a restauração das antigas estações ferroviárias dos bairros Ipiranga e Barão de Vassouras.

“Nosso Departamento de Patrimônio Cultural (Depac), elaborou todo o projeto de restauração das estações ferroviárias de Ipiranga e Barão, que prevê também a revitalização do entorno dessas localidades . Estamos confiantes de que o termo de cooperação com o Instituto Niemeyer marcará uma nova etapa de realizações para Vassouras. Em breve anunciaremos outros projetos que irão se concretizar a partir desta grande parceria com a Prefeitura”, informou Geovani Dornellas.

Foto: divulgação