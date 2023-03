Estão abertas a partir desta segunda-feira (dia 27) até o dia 2 de abril as inscrições para o curso Pré-Enem Volta Redonda, realizado pelo Instituto de Ciências Exatas da Universidade Federal Fluminense (ICEx-UFF), Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA), Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) e Prefeitura de Volta Redonda, através de convênio de cooperação técnico-científica com a Prefeitura Municipal de Volta Redonda por meio da Coordenadoria da Juventude (CoorJuv).

A inscrição deve ser feita por meio do preenchimento de formulário que consta no link: http://icex.sites.uff.br/pre-enem/. O curso é gratuito e presencial, com as aulas sendo ministradas durante a semana em período noturno, no Colégio Municipal Professora Delce Horta Delgado, unidade da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda), no Aterrado.

Ao todo, são 80 vagas, que serão distribuídas entre candidatos que ainda estejam cursando o 3º ano do Ensino Médio na rede pública do município de Volta Redonda, que já concluíram o Ensino Médio também na rede pública e para bolsistas da rede particular (bolsa integral).

Haverá uma reserva de vagas de, no mínimo, 20 vagas para alunos em situação de maior vulnerabilidade socioeconômica (oriundos de famílias com menor renda bruta mensal, tendo como critério o valor máximo estabelecido como base para inscrição no CadÚnico do Governo Federal).

O objetivo é preparar os estudantes que vão se submeter a exames vestibulares de universidades públicas e particulares, em especial o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), garantindo o acesso à educação de qualidade. Entre as disciplinas estão: Matemática e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias; Linguagens e suas Tecnologias; Ciências Humanas e Sociais aplicadas.

A duração total do curso será de sete meses, dividido em semestres. O primeiro é do dia 10 de abril a 15 de julho; e o segundo do dia 31 de julho a 28 de outubro.

Seleção e matrícula

A partir do preenchimento do formulário, um sorteio público será realizado no dia 3 de abril, às 15h, para a distribuição das vagas, no auditório 309-bloco B, da UFF, campus Aterrado. A matrícula ocorrerá de forma presencial nos dias 5 e 6 de abril, na sede da ICEx (UFF/Aterrado, no térreo do Bloco C).

Outras informações e quaisquer dúvidas, o contato deve ser feito pelo e-mail: [email protected]

Imagem ilustrativa