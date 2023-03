Uma colisão traseira entre duas carretas causou incêndio em um dos veículos na manhã desta terça-feira (dia 28) na Rodovia Presidente Dutra, em Volta Redonda. O fato ocorreu por volta das 7h30, na altura do km 263. O condutor da carreta caçamba, que colidiu na traseira de uma carreta tanque, se feriu, sendo retirado da cabine com ferimentos, antes do incêndio. A vítima foi encaminhada para o Hospital São João Batista.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, agiu com celeridade, impedindo que a situação se agravasse ainda mais, já que a carreta tanque estava carregada com etanol.

Ainda segundo a PRF, a pista ficou totalmente interditada por um período para combate ao incêndio, gerando congestionamento. O acostamento foi liberado para o fluxo de veículos.

Foto: Divulgação/PRF