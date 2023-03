Será sepultado nesta terça-feira (dia 28), no Cemitério Portal da Saudade, em Volta Redonda, o corpo do operador José Mauro do Nascimento, de 56 anos, vítima de acidente no interior da Usina Presidente Vargas. O funcionário da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) morreu na manhã de segunda-feira (dia 27), enquanto operava uma composição ferroviária que colidiu com um caminhão. O metalúrgico chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Santa Cecília, mas não resistiu aos ferimentos.

José Mauro era morador do bairro Santo Agostinho e deixa esposa e uma filha.

Em nota, a CSN informou estar prestando todo auxílio à família e disse que as causas do acidente estão sendo investigadas.