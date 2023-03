Policiais civis da 107ª DP (Paraíba do Sul) prenderam, na terça-feira (dia 28), um homem acusado de tentativa de feminicídio. Ele foi capturado no bairro do Pilar, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense.

​O crime foi cometido no dia 9 de março, no Centro de Paraíba do Sul.​ Após uma discussão, ele desferiu diversos golpes de faca no tórax da ex-companheira, que foi socorrida para um hospital da região.

Depois do ataque, o homem não foi mais encontrado e a equipe da delegacia iniciou intenso monitoramento e análise de dados de inteligência. O criminoso estava na casa de familiares, em Caxias.

O autor já tinha um registro anterior por violência doméstica. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão preventiva.