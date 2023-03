Policiais civis da Delegacia do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (Dairj) realizaram a operação “Game Over”, na quarta-feira (dia 29). O objetivo era reprimir uma quadrilha que praticava fraudes contra casas de câmbio no Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, na Zona Norte do Rio.

Os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão e foram arrecadados aparelhos celulares, computadores, pendrives, máquinas de cartões, cartões de crédito, além de dinheiro nacional e estrangeiro. Todas as informações e materiais obtidos nessa ação, serão analisados de forma criteriosa e sigilosa, visando à identificação de eventuais ilícitos praticados pelos suspeitos e posteriormente suas prisões.