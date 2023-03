Policiais militares do 10º BPM (Barra do Piraí), após informações passadas pelo Disque Denúncia, apreenderam, na tarde dessa quarta-feira (dia 29), no Centro de Barra do Piraí, munições, uma granada de gás lacrimogêneo e uma arma artesanal que seriam utilizados por criminosos da região.

Com a informação de que criminosos teriam jogado uma bolsa em uma casa abandonada, os agentes foram até o local e, após busca minuciosa, conseguiram localizar uma mochila com os materiais.

O material apreendido foi levado para a sede da 88ªDP (Barra do Piraí), para as providências cabíveis sobre o caso.