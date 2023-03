Durante fiscalização de combate ao crime realizada na tarde de quarta-feira (dia 29) na Rodovia Presidente Dutra, agentes da Polícia Rodoviária Federal flagraram dois indivíduos transportando maconha dentro de um veículo, em Itatiaia. A abordagem ocorreu na altura do km 324. O veículo Honda com placas de Itaboraí tinha como ocupantes dois homens, de 30 e 26 anos.

Segundo a PRF, durante a abordagem, foi observado que o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e que o veículo estava com películas irregulares nos vidros. Em consulta aos sistemas foi verificado que ambos tinham passagens criminais, sendo o condutor por porte de drogas e o passageiro por tráfico. Questionados se traziam algo de ilícito no veículo, o passageiro alegou haver pequena quantidade de maconha na sua mochila.

Ao ser realizada revista, foram encontrados um cigarro de maconha no console do carro e uma bucha da mesma droga na mochila do passageiro, além de acessórios para consumo do entorpecente.

O material foi apreendido e os indivíduos liberados para seguir viagem após providenciarem um condutor devidamente habilitado. Também foram aplicadas as devidas multas de trânsito pelas infrações constatadas no valor total de R$ 1.075,64.

Foto: Divulgação/PRF