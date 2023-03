Com o firme propósito de valorização dos servidores públicos, o prefeito Alexandre Serfiotis sancionou, na manhã de quinta (dia 30), a Lei número 853/2023, que trata da concessão de reajuste aos servidores públicos municipais de 7,42%. A reposição com efeito retroativo a fevereiro de 2023 já será paga na folha deste mês e representa um ganho real. “Políticas de valorização do funcionalismo público vêm sendo adotadas em todos os setores da nossa administração, com apoio às atividades de capacitação e novos conhecimentos, com reformas, construções e serviços de manutenção nos bens públicos, tudo para garantir conforto, segurança e aprimoramento daqueles que fazem girar a engrenagem do município nos serviços públicos”, enumerou o prefeito, que concluiu afirmando que qualquer ação de valorização dos servidores acaba sendo revertida em benefício para toda a população e dever ser visto como investimento humano.

Projeto de Lei garante benefício cartão-alimentação aos Agentes de Saúde e de Endemias

A administração municipal protocolou nesta quinta (dia 30), na Câmara Municipal de Porto Real, o Projeto de Lei número 139/2023 que versa sobre a concessão de cartão-alimentação para os Agentes Comunitários de Saúde e de Combate a Endemias.

Segundo o prefeito Alexandre Serfiotis, mesmo com o aumento de 7,42%, os Agentes terão garantido o benefício com a aprovação da lei que ele sancionará após a aprovação do Legislativo. “Estes profissionais merecem todo respeito pelo importante trabalho que realizam no setor de saúde”, destacou o prefeito e complementou dizendo que cada servidor em sua área de atuação é fundamental para o bom andamento dos serviços públicos.