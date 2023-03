Aqueles que em passado recente criticaram as alterações no trânsito de ruas centrais de Volta Redonda sem aviso, agora se veem obrigados a fazer o mesmo. Na quinta-feira (dia 30), a secretaria municipal de Ordem Pública anunciou que no dia anterior iniciou a interrupção por tempo indeterminado do trânsito na Rua Piauí, de segunda a sexta-feira, das 17h às 19h.

A via liga as avenidas Amaral Peixoto e Getúlio Vargas, no Centro. A decisão foi tomada visando desafogar o trânsito na região, no horário de maior movimento. “Vamos paralisar o trânsito na Rua Piauí durante o horário de pico, porque fluxo na Av. Getúlio Vargas está muito carregado. Quem precisar acessá-la, a partir da Av. Amaral Peixoto, pode optar por duas transversais mais à frente”, explicou o comandante da GMVR, inspetor Silvano de Paula.

“Estamos sempre debatendo e estudando quais as melhores decisões a serem tomadas para a melhoria do fluxo do trânsito na nossa cidade. Vamos avaliar essa medida e verificar se podemos continuar ou não. Estamos avançando sempre”, frisou o secretário de Ordem Pública, Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

Foto: divulgação