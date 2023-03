A diretoria do Resende anunciou nesta sexta-feira (dia 31) que o ex-jogador Wilson Gottardo, de 59 anos, será o novo coordenador de futebol da equipe profissional do Gigante do Vale. A apresentação do novo gestor alvinegro acontecerá na segunda-feira, dia 3, na Pelé Academia.

Após aposentar as chuteiras, Gottardo atuou como diretor-técnico do Botafogo, em 2014. Fora das quatro linhas, o ex-jogador também foi treinador de futebol, comandando as equipes do Vila Nova-MG, Bonsucesso-RJ, Tupi-MG, Palmas-TO, Crac-GO e o sub-23 do Brasil de Pelotas-RS, último clube antes de aceitar o convite do Gigante do Vale.

Já falando da carreira como jogador, o ex-zagueiro foi revelado pelo União Barbarense e passou por grandes clubes do futebol brasileiro, como Guarani, Náutico, Botafogo, Flamengo, São Paulo, Fluminense, Cruzeiro e Sport, além de ter defendido também o Marítimo, de Portugal. Na sua carreira, entre tantos títulos, destacam-se os dois Campeonatos Brasileiros, em 1992 e 1995, por Botafogo e Flamengo, respectivamente, e uma Copa Libertadores, em 1998, pelo Cruzeiro. O ex-jogador também já foi convocado para a Seleção Brasileira.

“Nossa diretoria repensou o futebol do clube, já que nossa prioridade é buscar o acesso à elite do Estadual. Precisávamos criar processos, crescer, profissionalizando ainda mais alguns segmentos e o futebol profissional era um deles”, avaliou Eduardo Gomes, diretor executivo do Gigante do Vale.

“Conversamos com alguns profissionais e optamos pelo Gottardo. Líder nato, capitão por onde passou e multicampeão. Além de tudo, claro, tecnicamente capacitado para o cargo. A chegada do Gottardo será importante para o Resende”, completou Gomes.

