A próxima semana será especial para os católicos da região Sul Fluminense. Está disponível a programação da Semana Santa, na Diocese de Barra do Piraí – Volta Redonda. As celebrações acontecerão na Co-Catedral Nossa Senhora da Conceição e no Santuário da Medalha Milagrosa, em Volta Redonda.

As missas serão presididas pelo Bispo Diocesano, Dom Luiz Henrique da Silva Brito. No domingo de Ramos, os fiéis poderão contribuir para o gesto concreto na Coleta Nacional e Diocesana da Solidariedade. Momento de colaboração na manutenção das obras sociais em memória a Campanha da Fraternidade 2023, “Dai-lhes vós mesmos de comer”, (Mt, 14, 16).

Confira a programação – Celebrações com presidência de Dom Luiz Henrique, Bispo Diocesano

02/04, domingo, às 8h30, procissão de Ramos, seguida de Santa Missa, na Co-Catedral Nossa Senhora da Conceição, em Volta Redonda (Saída da Praça Jorge Timóteo, Conforto);

03/04, segunda-feira, às 12h15, Santa Missa no Santuário da Medalha Milagrosa, em Volta Redonda;

04/04, terça-feira, às 12h15, Santa Missa no Santuário da Medalha Milagrosa, em Volta Redonda;

05/04, quarta-feira, às 12h15, Santa Missa no Santuário da Medalha Milagrosa, em Volta Redonda;

06/04, quinta-feira, às 9 horas, Santa Missa do Crisma, na Co-Catedral Nossa Senhora da Conceição, em Volta Redonda;

06/04, quinta-feira, às 19h30, Santa Missa da Ceia do Senhor, às 19h30, na Co-Catedral Nossa Senhora da Conceição, em Volta Redonda;

07/04, sexta-feira, às 15 horas, Celebração da Paixão do Senhor, em seguida, Sermão do Descimento da Cruz e procissão do Senhor Morto, na Co-Catedral Nossa Senhora da Conceição, em Volta Redonda;

08/04, sábado, às 19 horas, Vigília Pascal, na Co-Catedral Nossa Senhora da Conceição, em Volta Redonda;

09/04, domingo, às 9 horas, Santa Missa da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo, na Co-Catedral Nossa Senhora da Conceição, em Volta Redonda.