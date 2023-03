A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), promove a partir do mês que vem um curso de cuidador familiar de idoso. A capacitação tem duração de dois meses e meio, com as aulas tendo início no dia 18. Ao todo, são 60 vagas, com o período de pré-inscrição aberto do dia 3 a 6 de abril. O pré-cadastro deve ser feito através do link: https://abre.ai/f0Gt.

De acordo com a médica Lena Mazoni, coordenadora do curso, a capacitação ocorre no município há 23 anos e tem como foco, principalmente, as famílias com idosos que necessitam de cuidados especiais em casa.

“No curso a pessoa aprende porque certas coisas acontecem e passa a compreender e a lidar. Temos uma equipe multidisciplinar que conta com médicos, psicólogos, fisioterapeutas para promover um embasamento técnico e prático, proporcionando mais qualidade de vida no cuidado ao idoso e também aos familiares”, ressaltou a médica.

As atividades do curso acontecem na Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), Lar dos Velhinhos, no bairro Monte Castelo, e em unidades básicas de saúde dos bairros.

A secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha, ressaltou que o familiar vivencia uma sobrecarga física, emocional e socioeconômica, e é fundamental o treinamento adequado para que ele se torne mais seguro e preparado para assumir as responsabilidades no cuidado dos seus idosos.

“A população brasileira no geral vem vivendo mais, consequentemente temos um aumento no número de idosos que acabam se tornando dependentes de seus familiares. Por isso é importante capacitarmos quem cuida dessas pessoas. Cuidar é um ato de amor, mas é importante que possamos oferecer condições para que possa ser feito da melhor maneira possível, com o carinho especial que merecem”, disse a secretária.

Foto: Arquivo-Secom/PMVR