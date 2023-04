O deputado estadual Jari Oliveira (PSB), presidente da Comissão de Saneamento Ambiental da Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro), conduziu reunião com representantes da Rio+ Saneamento, nessa terça-feira (dia 4). A concessionária presta serviços de distribuição de água e esgotamento sanitário para 18 municípios, incluindo Pinheiral, Piraí, Rio Claro e Vassouras, no Sul Fluminense, e distribuição de água em 24 bairros da capital carioca. Essa é a terceira e última concessionária a ser ouvida pela comissão antes da audiência pública sobre o serviço, que será realizada na próxima quarta-feira, dia 12, às 10h, na Alerj.

Jari, como presidente da Comissão de Saneamento da Casa, articulou reuniões com as três concessionárias que substituíram a CEDAE com o objetivo de melhorar o serviço de água e esgoto prestado à população. O primeiro encontro aconteceu no Dia Mundial da Água, 22 de março, com a Águas do Rio, e no último dia 28, a comissão recebeu representantes da Iguá Saneamento.

“É necessário que todas as concessionárias apresentem soluções para melhorar o serviço de distribuição de água e esgotamento sanitário até a data da audiência pública. Durante as reuniões, apresentamos as principais queixas da população e pedimos informações sobre os investimentos da concessionárias. Nesta terça-feira, o foco ficou no problema de falta de abastecimento de água em Vassouras e na zona oeste da capital e o não atendimento das solicitações de ligações de esgoto em Pinheiral.” pontuou Jari.

O deputado acrescentou que a deficiência do serviço prestado pelas concessionárias é constatada por denúncias constantes da população. “Estou em contato direto com moradores que relatam problemas frequentes de falta d’água, além de demora na realização de ligação do esgoto sanitário em imóveis novos”, reforçou Jari.

AUDIÊNCIA PÚBLICA – “Na próxima quarta-feira, dia 12, vai acontecer a audiência pública, que abre espaço para a população falar sobre os serviços prestados pelas concessionárias de saneamento”, afirmou Jari, lembrando que também foram convidados a participar das reuniões representantes da Light, Enel, Energisa e da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro (Agenersa). Além de representantes do Ministério Público do Estado, da defensoria pública, do PROCON e do Governo do Estado.

Foto: Divulgação