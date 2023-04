O Clube dos Funcionários recebe neste domingo (dia 9), a partir das 18h, o espetáculo “A Magia do Mundo Encantado com Carol Sampaio”. Inspirado nos personagens dos filmes da Disney, o musical traz um passeio através das trilhas sonoras que marcaram gerações. O show conta com 12 personagens e bailarinos que dão vida às canções compondo as coreografias.

A montagem do espetáculo começa na próxima sexta-feira (dia 7). O coordenador de eventos do Clube dos Funcionários, André Valle, dá detalhes sobre os bastidores. “Teremos telão de LED, megaestrutura de som e luz, efeitos especiais, personagens vivos, uma verdadeira imersão no mundo mágico. Tudo está sendo preparado, aqui no Clube, com muito carinho para as crianças e seus familiares”, afirma André.

O público vai se divertir e se emocionar com diversos clássicos da Disney revivendo suas aventuras e emoções com “A Bela & a Fera”, “A Pequena Sereia”, “Aladdin”, “O Rei Leão”, e produções atuais como “Frozen”, “Moana”, “Enrolados” e “Encanto”. O espetáculo tem classificação livre e os ingressos podem ser adquiridos na secretaria ou site do Clube.

Foto: Divulgação