O consumo do peixe na Semana Santa continua sendo uma das tradições cristãs. Com a finalidade de auxiliar os consumidores na hora das compras, o Procon-BM disponibilizou nesta quarta-feira (dia 5) a segunda pesquisa de preços com artigos de Páscoa, incluindo além dos pescados, caixas de bombons, ovos de chocolate e legumes.

Agentes do órgão percorreram 13 estabelecimentos comerciais, entre supermercados e peixarias, e constataram a elevação no preço do quilo do bacalhau do Porto, tilápia e da corvina.

No dia 28 de março, o bacalhau do Porto custava em um supermercado do Centro R$118,90 Kg, agora R$135,00. Neste mesmo local, o quilo da corvina subiu de R$13,90 para R$20,90, enquanto a tilápia passou de R$16,90 para R$59,90.

O quilo da batata também sofreu alteração, passando da média de R$5,00 para R$9,00. Já o preço dos pimentões vermelhos e amarelos se mantiveram inalterados.

Preço de caixas de bombom e ovos de chocolate tem redução

Ao contrário do preço dos peixes e outros pratos tradicionais da Semana Santa, que tiveram alta impactando sobre o orçamento do consumidor, os ovos de chocolate e caixas de bombons sofreram queda expressiva em alguns estabelecimentos. Um exemplo, é a caixa de bombom Nestlé de 400 gramas. Em 28 de março, o custo médio era de R$12,94; agora é de R$11,12.

O mesmo ocorreu com o ovo de chocolate Arcor 100 gramas. No fim do mês passado, o valor médio era R$70,32. Nesta última pesquisa, R$56,12. Seguindo esta mesma tendência, o preço médio do ovo de 500 gramas da Lacta passou de R$96,54 para R$86,28.

Com a oscilação dos custos dos produtos de Páscoa, o gerente do Procon-BM, Felipe Goulart, reforça a importância da pesquisa. “Para quem deseja economizar é imprescindível pesquisar antes de efetuar as compras. O custo total faz uma grande diferença no orçamento familiar”, pontuou.

Foto: Paulo Dimas