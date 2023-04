Cidadania, acolhimento, respeito e comida no prato com um toque diferenciado. É assim que os frequentadores do Restaurante do Povo serão recebidos nesta quinta-feira, dia 6, em diferentes localidades no estado. Dessa vez, as unidades de Petrópolis, Belford Roxo, Duque de Caxias e São Gonçalo entram no clima da Páscoa com diferentes opções no menu do dia. A iniciativa é da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, em parceria com as prefeituras dos municípios.

Em Volta Redonda, o menu será repolho bicolor, abobrinha cozida, pirão, torta de peixe, arroz, feijão e pudim de morango de sobremesa. Por fim, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, o cliente poderá escolher entre duas opções de proteína: torta de peixe ou ave assada ao molho de laranja, e completando o prato, arroz e feijão, alface e beterraba cozida. Para a sobremesa terá pudim de chocolate.

“Os nossos Restaurantes trabalham para proporcionar uma alimentação de qualidade, mas também, para que as pessoas se sintam acolhidas. E nestas datas especiais estamos sempre trabalhando, junto com as prefeituras, para que o nosso público se sinta verdadeiramente prestigiado”, destacou a secretária de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Estado, Rosangela Gomes.

Com alimentação balanceada servida diariamente a preço popular, o cardápio da Páscoa vai contemplar diferentes opções. Em Petrópolis, os clientes terão peixe à moda Brás, purê de batata e de sobremesa creme de chocolate. Já na Baixada Fluminense, o Restaurante de Belford Roxo servirá salada, moqueca de peixe, frango cremoso, arroz colorido, farofa e bombom de sobremesa. E em Duque de Caxias, a pedida será salada, canjica, batata rústica, peixe à moda Brás e filé de frango.

Endereço dos Restaurantes do Povo com cardápio especial:

– Petrópolis – Rodoviária de Petrópolis – Centro.

– Duque de Caxias – Rua Frei Fidélis, SN – Centro.

– Volta Redonda – Rua Aristoclides Ribeiro, 51 – Centro.

– Belford Roxo – Avenida Floripes Rocha, 42 – Centro.

– São Gonçalo – Rua São Pedro de Alcântara s/n (atrás do Pátio Alcântara na rua da Igreja São Pedro).

Foto: divulgação