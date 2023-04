A poucos dias de retornar a campo pelo jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil, contra o Bahia, na próxima terça-feira (dia 11), às 16h30min, o Volta Redonda segue reforçando o elenco visando a sequência da temporada. Nos últimos dias, quatro nomes foram anunciados.

Na segunda-feira (dia 3), a diretoria acertou a contratação dos atacantes Matheus Alessandro, de 26 anos, e Douglas Skilo, de 28 anos. O primeiro é um velho conhecido da torcida. Na temporada passada, Matheus atuou em 35 jogos e marcou dois gols.

Ele estava no Boavista-RJ e retorna com o contrato válido até o final de 2024. O atleta foi revelado pelo Fluminense e possui passagens por Fortaleza, Botafogo-SP, Atibaia, Ponte Preta e Alashkert FC, da Armênia.

Douglas Skilo, de 28 anos, por sua vez, estava no Velo Clube-SP e chega com o contrato válido até o final da Série C do Brasileiro. O atleta possui passagens por Ipatinga, Uberaba, Patrocinense, URT, Ypiranga-RS, Portuguesa-RJ, Grêmio Anápolis, Caldense, entre outras equipes.

Na terça-feira (dia 4), foram anunciadas duas contratações para o sistema defensivo. Trata-se dos zagueiros Léo Gobo, de 26 anos, e Gabriel Bahia, de 24.

Léo chega com o contrato válido até o fim da Série C do Campeonato Brasileiro. O atleta estava no Oeste-SP, onde disputou o Paulista A2 no início da temporada. Ele possui passagens por Taubaté, Manthiqueira, São José, Velo Clube, Pouso Alegre e Santo André.

Enquanto o zagueiro Gabriel Bahia foi contratado por empréstimo do Bandeirantes-SP, até o fim Campeonato Carioca de 2024, com opção de compra pelo Voltaço. O zagueiro disputou o Paulista A3 na temporada e possui passagens por Juazeirense, Andradina e Matonense.

Foto: divulgação