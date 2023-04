Policiais militares do 28º BPM (Volta Redonda), com informações do Disque Denúncia, prenderam, na tarde desta sexta-feira (dia 7), no Ingá, no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda, um suspeito por tráfico de drogas e apreenderam 33 pinos de cocaína, que seriam comercializados na região.

Policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT l), juntamente com Serviço Reservado, do 28º BPM, de posse de informação que criminosos estariam traficando no local, realizaram um cerco tático e conseguiram prender um traficante, que tentou fugir do local. Com ele também foram apreendidos um rádio transmissor, um telefone celular e R$ 32 reais em espécie.

O preso e material apreendido, foram levados para a sede da 93ª DP (Volta Redonda), onde foram tomadas as medidas cabíveis sobre o caso. O detento foi autuado pelo crime contido no Artigo 33 e 35, da Lei 11343/2006, permanecendo preso.