Policiais Civis da Delegacia Especializada e Atendimento à Mulher (Deam) de Volta Redonda apuram a morte de uma mulher, na madrugada do domingo (dia 9), no Hospital Municipal Nelson dos Santos Gonçalves, o antigo Cras Aterrado.

A vítima, de 29 anos, deu entrada na unidade no final da madrugada, levada por seu companheiro, de 36 anos, que foi preso em flagrante, suspeito de ter agredido a mulher. Ela morreu pouco depois de ser internada.

Em depoimento aos agentes, o homem afirmou que a companheira, com quem vivia há oito meses, na Vila Americana, teria caído e batido com o rosto no chão quando ajudava a empurrar o carro dele, um Voyage, na Avenida Ministro Salgado Filho, no bairro Aero Clube.

Ele contou que o casal passou a madrugada na boate The Garden, no Aterrado, onde precisou de ajuda para fazer o motor do carro funcionar, pois o veículo está com problemas no alternador. O fato foi confirmado por testemunhas. Segundo contou em depoimento, eles deixaram a boate com duas desconhecidas, que ficaram na Vila Santa Cecília, num “Uber particular”, como ele definiu. Da Vila, eles teriam seguiram para o Aero, onde o motor do carro voltou a apagar. A vítima foi ajudar a empurrar o Voyage, quando então teria caído, pois já havia, a exemplo dele, consumido bebidas alcoólicas. Ele disse só ter percebido quando a companheira caída quando o motor voltou a funcionar, tendo então colocado a mulher no veículo, e se encaminhado ao hospital.

O caso na Deam foi conduzido pelo delegado de área, Michel Floroschk, que não divulgou o que o levou a determinar a prisão em flagrante do suspeito.

O corpo dela está sendo velado na Capela Mortuária do Aterrado e o sepultamento será às 13h, no Cemitério do Retiro.