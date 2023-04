Atendendo a pedido do deputado estadual Jari Oliveira (PSB), o Detran-RJ (Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro) fará um mutirão para requisição de documento de identidade e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) neste sábado (dia 15), em Volta Redonda. O atendimento será no shopping Park Sul, que fica Rodovia dos Metalúrgicos, 1189, bairro São Geraldo, que abriga o posto do órgão no município. No mesmo local, também haverá mutirão para emissão de CNH no sábado, dia 29 de abril.

Para participar do mutirão para requerer a carteira de motorista é necessário agendamento prévio pelo site do Detran (www.detran.rj.gov.br). O horário de atendimento será das 8h às 12h nos dois sábados (dias 15 e 29). Para carteira de identidade não há necessidade de agendamento. O interessado deve apresentar o DUDA (Documento Único do Detran de Arrecadação), ressaltando que para a primeira via não é necessário o pagamento da taxa, e Certidão de Nascimento ou Casamento. O atendimento será 9h às 16h, somente neste sábado, dia 15, com vaga para 120 pessoas. 1ª via

O mutirão para requisição das carteiras de Habilitação e Identidade é resultado do encontro do deputado Jari com o presidente do Detran-RJ, Adolfo Konder, e membros da diretoria do órgão para buscar melhorias no atendimento à população no último dia 16 de março.

“Fico muito agradecido à diretoria do Detran-RJ que, em menos de um mês após nossa conversa, fará o mutirão para diminuir a quantidade de pessoas que aguardam por serviços essenciais como a requisição de documento de identidade e carteira de habilitação. Porém, reitero que a solução definitiva do problema só vira com a maior oferta de vagas para os serviços nos dias de semana”, afirmou Jari.

Foto: Divulgação