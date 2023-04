Policiais civis da 90ªDP, coordenados pelo delegado Rodolfo Atala, prenderam no início da tarde desta sexta-feira (dia 14), no bairro Nova Esperança, Barra Mansa, um homem de 28 anos. O mandado de prisão preventiva foi expedido após investigações que apontaram o primo da vítima como autor do crime.

O homem, que não teve o nome divulgado, chegou a prestar depoimento no dia do crime, dizendo que não sabia de nada e estava muito abalado com a morte do primo. Os policiais civis desconfiaram naquele momento e começaram a investigar o sujeito.

Depois de 15 dias de investigações se esclareceu que o referido homem matou e roubou o primo.

O criminoso agora esta sujeito a uma pena de até 25 anos de prisão e foi transferido para a Cadeia de Volta Redonda.

Foto: Divulgação