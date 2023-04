O vereador Deco solicitou na última semana, na Câmara de Vereadores, a instalação de uma base do Samu na Região Leste de Barra Mansa. Segundo o parlamentar, a população, estimada em 40 mil pessoas, está sofrendo com a precariedade do serviço por estar na divisa com Volta Redonda e afastada do Centro do Município.

“O prefeito Rodrigo Drable, assim como o secretário de Saúde, Dr. Sérgio Gomes, tem um bom relacionamento com o Governo do Estado, e é de suma importância que tenhamos essa base do Samu. A nossa região esteve por anos abandonada e eu sigo lutando para que cada vez mais possamos dar um serviço de saúde de qualidade na Região Leste”, disse o parlamentar.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) tem como objetivo chegar precocemente à vítima após ter ocorrido alguma situação de urgência ou emergência de natureza clínica, cirúrgica, traumática, obstétrica, pediátrica, psiquiátrica, entre outras, que possa levar a sofrimento, a sequelas ou mesmo a morte. Trata-se de um serviço pré-hospitalar, que visa conectar as vítimas aos recursos que elas necessitam e com a maior brevidade possível. O Samu é um serviço gratuito, que funciona 24 horas, por meio da prestação de orientações e do envio de veículos tripulados por equipe capacitada, acessado pelo número “192” e acionado por uma Central de Regulação das Urgências.

Foto: divulgação