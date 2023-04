Maior produtor de gás natural do país, com 73% da produção nacional, o Estado do Rio de Janeiro se consolida como hub energético. Em busca de novas parcerias para o setor, o governador Cláudio Castro esteve com representantes da bp Energy, um dos mais importantes grupos de energia do mundo, para conhecer os projetos da empresa no Porto do Açu, no Norte Fluminense, maior empreendimento privado da América Latina. A reunião aconteceu nesta segunda-feira (dia 17), em Londres.



“A reunião com a bp foi muito produtiva e esperamos fechar, em breve, novas parcerias com a empresa, o que será fundamental para transformar o Rio em um dos maiores polos de energia do país. Já temos forte atuação no setor. Elaboramos mapas sobre o potencial de geração de energia limpa para atração e implantação de projetos. São 12 plantas de produção”, explicou o governador.

O secretário de Energia e Economia do Mar, Hugo Leal, apresentou aos executivos a produção de hidrogênio, tratada como estratégica para o Governo do Estado. Entre as vantagens do Rio de Janeiro estão a situação privilegiada do estado para a obtenção de gás natural para a produção e a sinergia com os projetos de eólica offshore e outras renováveis.



“O governo já assinou um Memorando de Entendimento com a White Martins, para viabilizar a produção de hidrogênio verde no estado. Também foi realizada uma parceria entre a Shell e a Prumo Logística para a implantação, no Porto do Açu, da primeira planta para geração de hidrogênio verde no país”, destacou.

A bp Energy



A bp é uma das líderes mundiais em exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural, fornece combustíveis para transporte e geração de energia, lubrificantes para motores e equipamentos industriais, além de produtos petroquímicos. Com mais de 100 anos de existência, realizou descobertas significativas ao longo de sua história, começando como uma empresa local de petróleo e gás natural para se tornar um grupo global de energia.

“Essa troca com o governador Cláudio Castro é muito importante para entendermos o que o Estado do Rio tem a oferecer aos empresários do setor energético”, ressaltou a vice-presidente sênior do Departamento de Integração de Gás e Energia da bp, Federica Berra.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, Vinicius Farah, também participou da reunião.

Reuniões no Parlamento

Na terça-feira (18/04), o governador vai ao Parlamento Britânico para se reunir com o vice-ministro do Departamento Ministerial de Segurança Energética e de Emissão Líquida Zero, Graham Charles Stuart, e o Enviado Comercial do Reino Unido no Brasil, Marco Andrea Longhi. Castro também estará com representantes da Amazon Web Services (AWS), empresa de tecnologia.